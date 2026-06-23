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Белый дом назвал принцип Трампа при заключении сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп не подпишет соглашение, если оно не будет отвечать интересам страны и национальной безопасности.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп не подпишет соглашение, если оно не будет отвечать интересам страны и национальной безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Fox News.

По ее словам, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат переговоры для достижения окончательного соглашения, которое будет соответствовать интересам американского народа.

«Я знаю, что президент Трамп никогда не подпишет соглашение, которое не служит интересам нашей страны и нашей национальной безопасности. Он всегда ставит интересы Америки на первое место», — сказала Левитт.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней, постепенную отмену санкций и обсуждение иранской ядерной программы. Документ был подписан дистанционно при посредничестве Пакистана.

Два дня спустя, 20 июня, Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей и указав на продолжающиеся удары Израиля по Ливану.

Позднее при посредничестве Пакистана и Катара в Швейцарии прошли переговоры Ирана и США, по итогам которых стороны договорились создать механизм для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Посредники также сообщили о согласовании «дорожной карты» для подготовки окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.

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