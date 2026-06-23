Белый дом назвал принцип Трампа при заключении сделки с Ираном

Позднее при посредничестве Пакистана и Катара в Швейцарии прошли переговоры Ирана и США, по итогам которых стороны договорились создать механизм для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Посредники также сообщили о согласовании «дорожной карты» для подготовки окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.