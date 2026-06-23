На Кубе объявлен траур из-за смерти команданте кубинской революции Вальдеса

Рамиро Вальдес Менендес — сподвижник братьев Кастро, один из последних команданте кубинской революции. Он умер 21 июня в Гаване в возрасте 94 лет. Был активным участником Кубинской революции с первых же дней, одним из основателей Движения «26 июля». 26 июля 1953 года был участником нападения на казармы Монкада, куда ворвался первым из соратников. После победы революционеров возглавил первую спецслужбу правительства Кастро, занимался формированием органов безопасности. За годы своей карьеры возглавлял разные министерства, был вице-премьером, входил в состав Политбюро.