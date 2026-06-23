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На Кубе объявлен траур из-за смерти команданте кубинской революции Вальдеса

На Кубе 23 июня объявлен официальный траур из-за смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Это следует из указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.

На Кубе 23 июня объявлен официальный траур из-за смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Это следует из указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.

Документ опубликован в кубинской газете Cubadebate. Согласно указу, траур продлится с 6:00 по местному времени (13:00 мск) 23 июня до полуночи 24 июня.

Рамиро Вальдес Менендес — сподвижник братьев Кастро, один из последних команданте кубинской революции. Он умер 21 июня в Гаване в возрасте 94 лет. Был активным участником Кубинской революции с первых же дней, одним из основателей Движения «26 июля». 26 июля 1953 года был участником нападения на казармы Монкада, куда ворвался первым из соратников. После победы революционеров возглавил первую спецслужбу правительства Кастро, занимался формированием органов безопасности. За годы своей карьеры возглавлял разные министерства, был вице-премьером, входил в состав Политбюро.

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