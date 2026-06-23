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В Омской области распространяют фейковый указ губернатора о ПВО

В соцсетях распространяется поддельный документ — власти заявили, что губернатор его не подписывал.

Источник: Om1 Омск

В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение документа, оформленного как «указ губернатора Омской области» о комплексе мер по организации противовоздушной обороны и защите промышленного комплекса региона.

В официальных структурах подчеркнули, что речь идёт о подделке и что документ не имеет отношения к действующим нормативным актам.

«В социальных сетях идёт рассылка фальшивого указа губернатора. Данный документ является фейком, губернатор подобный указ не подписывал. Доверяйте только официальным и проверенным источникам», — говорится в официальном комментарии.

Жителей региона призывают ориентироваться только на подтверждённые сообщения органов власти и официальные информационные ресурсы.