В Омской области распространяют фейковый указ губернатора о ПВО

В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение документа, оформленного как «указ губернатора Омской области» о комплексе мер по организации противовоздушной обороны и защите промышленного комплекса региона.
В официальных структурах подчеркнули, что речь идёт о подделке и что документ не имеет отношения к действующим нормативным актам.
«В социальных сетях идёт рассылка фальшивого указа губернатора. Данный документ является фейком, губернатор подобный указ не подписывал. Доверяйте только официальным и проверенным источникам», — говорится в официальном комментарии.
Жителей региона призывают ориентироваться только на подтверждённые сообщения органов власти и официальные информационные ресурсы.