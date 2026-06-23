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Канадский «Сенатор» сгорел в донецкой Константиновке

В ходе боевых действий в Константиновке российские операторы беспилотных систем уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator ВСУ.

В ходе боевых действий в Константиновке российские операторы беспилотных систем уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Техника была обнаружена разведывательными дронами 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск и передана для нанесения удара.

Расчет FPV-дронов выполнил серию точных попаданий по броневику, что привело к возгоранию топлива и полному уничтожению машины противника. По данным Минобороны России, бронетехника производства Канады находилась на вооружении украинских сил и использовалась в этом районе.

Ведомство отмечает, что операторы беспилотников продолжают эффективно выполнять боевые задачи по поражению живой силы и техники противника. Работа дронов-камикадзе позволяет наносить точечные удары по укрепленным позициям и технике, минимизируя риски для собственных подразделений.

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожен 301 украинский беспилотник.

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