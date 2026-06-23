В ходе боевых действий в Константиновке российские операторы беспилотных систем уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
Техника была обнаружена разведывательными дронами 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск и передана для нанесения удара.
Расчет FPV-дронов выполнил серию точных попаданий по броневику, что привело к возгоранию топлива и полному уничтожению машины противника. По данным Минобороны России, бронетехника производства Канады находилась на вооружении украинских сил и использовалась в этом районе.
Ведомство отмечает, что операторы беспилотников продолжают эффективно выполнять боевые задачи по поражению живой силы и техники противника. Работа дронов-камикадзе позволяет наносить точечные удары по укрепленным позициям и технике, минимизируя риски для собственных подразделений.
Минобороны: за ночь над регионами России уничтожен 301 украинский беспилотник.