Гондурас заявил о планах купить у Украины дроны для борьбы с наркобандами

Президент Гондураса Насри Асфура в интервью AFP заявил, что его страна планирует закупить у Украины дроны.
«Мы говорим о беспилотниках для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования», — сказал Насри (цитата по Euronews), добавив, что Украина может помочь «в дальнейшем укреплении наших границ и борьбе с наркотрафиком».
Асфура на прошлой неделе приезжал в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом.
В июне украинский лидер назвал решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии drone deal (с англ. — «сделка по дронам»). По его словам, Украина «в любой момент» готова направить туда группы специалистов по защите от дронов.
Весной замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявлял, что украинские дроны беспрепятственно пролетают через воздушное пространство Польши и стран Балтии. Москва предупреждала страны региона о недопустимости подобных инцидентов.
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