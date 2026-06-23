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Главные новости к утру 23 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 23 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июня 2026.

США и Иран условились создать четыре рабочие группы на переговорах

США и Иран достигли договоренность о формировании четырех специализированных групп по урегулированию конфликта: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу и осуществлению. Кроме того, стороны согласовали учреждение контактного пункта между государствами по вопросу судоходства через Ормузский пролив.

CNN узнал о начале масштабных сокращений в Нацразведке США

В Национальной разведке США 22 июня начались масштабные сокращения, которые планировал провести и. о. директора Уильям Пулте. Всего планируется упразднить сотни должностей в Офисе директора Национальной разведки (ODNI), координирующего работу всех разведывательных служб США.

МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией

Европейский союз достиг значительного прогресса в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ключевым условием для возобновления контактов она назвала стремление Москвы к миру.

В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

ФСБ вместе со Следственным комитетом предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы, — 2006 и 1979 годов рождения. Украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц.

В Свердловской области число пострадавших из-за урагана достигло 16

16 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сильнее всего от которого пострадал город Кушва. В результате непогоды повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению.

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