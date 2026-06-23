Главные новости к утру 23 июня 2026 года

США и Иран достигли договоренность о формировании четырех специализированных групп по урегулированию конфликта: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу и осуществлению. Кроме того, стороны согласовали учреждение контактного пункта между государствами по вопросу судоходства через Ормузский пролив.