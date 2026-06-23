Главные новости к утру 23 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июня 2026.
США и Иран условились создать четыре рабочие группы на переговорах
США и Иран достигли договоренность о формировании четырех специализированных групп по урегулированию конфликта: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу и осуществлению. Кроме того, стороны согласовали учреждение контактного пункта между государствами по вопросу судоходства через Ормузский пролив.
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МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией
Европейский союз достиг значительного прогресса в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ключевым условием для возобновления контактов она назвала стремление Москвы к миру.
В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей
ФСБ вместе со Следственным комитетом предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие по указанию Киева мощные бомбы, — 2006 и 1979 годов рождения. Украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц.
В Свердловской области число пострадавших из-за урагана достигло 16
16 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сильнее всего от которого пострадал город Кушва. В результате непогоды повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению.