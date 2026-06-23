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Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра ИИ, назначен новый: что известно о Гиззате Байтурсынове

В Казахстане сменился вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, постановлением правительства Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра ИИ и цифрового развития РК, которую занимал с ноября 2024 года.

Его на этом посту сменил Гиззат Байтурсынов.

«Постановлением правительства РК Байтурсынов Гиззат Сейдахметович назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте primeminister.kz 22 июня 2026 года.

Гиззат Байтурсынов родился 21 января 1994 года в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию им. Д. А. Кунаева.

В 2010—2019 годах работал программистом, представителем в Малайзии, руководителем Отдела технического снабжения, специалистом и главным специалистом Отдела государственных закупок ТОО «Ел-Конды». В 2019—2022 годах — и.о. эксперта, эксперт, главный эксперт, руководитель Управления развития электроники Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2022—2024 годах — руководитель Управления, заместитель директора, директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2024—2026 гг. — председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

22 июня 2026 года в АФМ сменили глав департаментов сразу в восьми регионах Казахстана.