Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра ИИ, назначен новый: что известно о Гиззате Байтурсынове

В 2010—2019 годах работал программистом, представителем в Малайзии, руководителем Отдела технического снабжения, специалистом и главным специалистом Отдела государственных закупок ТОО «Ел-Конды». В 2019—2022 годах — и.о. эксперта, эксперт, главный эксперт, руководитель Управления развития электроники Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2022—2024 годах — руководитель Управления, заместитель директора, директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2024—2026 гг. — председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.