Вице-спикер сената Польши вернул Украине две госнаграды

Вице-спикер пояснил, что получил награды за многолетнюю поддержку евроинтеграции Украины, в том числе за подготовку первого в истории Европейского парламента доклада о членстве страны в ЕС. Он также отметил помощь, оказанную Варшавой украинской стороне, в том числе в политической, дипломатической и экономической сферах.