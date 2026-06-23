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Вице-спикер сената Польши вернул Украине две госнаграды

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул Украине две государственные награды.

Источник: РБК

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул Украине две государственные награды. Об этом говорится в его письме послу Украины, с которым ознакомилось издание 300POLITYKA.

Решение, пояснил Каминьский, связано с отсутствием однозначного осуждения Киевом виновников Волынской резни и массовых убийств граждан Польши, совершенных ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) и УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

ОУН — ультраправая политическая организация, основателем которой является Степан Бандера. Ее вооруженным крылом стала УПА. В годы Великой Отечественной войны она сотрудничала с немецкой армией и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины.

В 1942—1943 годах подразделения ОУН-УПА массово убивали этнических поляков на Волыни. Польские историки оценивают число жертв Волынской резни в 50−100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал эти события геноцидом и установил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Вице-спикер пояснил, что получил награды за многолетнюю поддержку евроинтеграции Украины, в том числе за подготовку первого в истории Европейского парламента доклада о членстве страны в ЕС. Он также отметил помощь, оказанную Варшавой украинской стороне, в том числе в политической, дипломатической и экономической сферах.

«К сожалению, сегодня трудно отделаться от впечатления, что эта добрая воля не получила должного взаимного ответа», — заявил Каминьский.

Он подчеркнул, что возвращает награды с сожалением, однако считает, что партнерство между Польшей и Украиной должно строиться на «правде, уважении к жертвам и взаимной честности».

Конфликт между Варшавой и Киевом начался в конце мая после решения украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование «Герои УПА».

Это вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Кароль Навроцкий поддержал инициативу о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла, высшей госнаграды, а польский МИД вызвал посла Украины Василия Боднаря.

В знак протеста ряд польских политиков и общественных деятелей вернули украинские награды. В ответ на решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла украинские дипломаты и политики также начали отказываться от польских наград.

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