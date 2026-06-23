В Ставрополье предотвратили двойной теракт в отношении силовиков

ФСБ: в Ставропольском крае предотвращен двойной теракт.
ФСБ сообщила о предотвращении в Ставропольском крае двойного теракта в отношении правоохранительных органов. Задержаны две женщины.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России», — говорится в заявлении спецслужбы.
По ее данным, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, в рюкзаке которой было самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Затем рядом с тем же объектом поймали гражданку России 1979 года рождения, которая «по указанию украинских кураторов» должна была доставить бомбу к месту первого взрыва «в момент работы следственно-оперативной группы».
Взрывные устройства обезврежены. Пострадавших среди силовиков и гражданских лиц нет, уточнили в ФСБ.
«Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц», — заявила спецслужба.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта), ч. 3 ст. 222 УК (незаконная перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых устройств).
Накануне ФСБ отчиталась о задержании двух россиян, планировавших по указанию украинских спецслужб подорвать поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы (ГСМ) на участке железной дороги в Московском регионе. У них изъяли взрывное устройство и средства связи. Задержанные дают признательные показания, заявила спецслужба.
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