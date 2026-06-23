В Ставрополье предотвратили двойной теракт в отношении силовиков

По ее данным, сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, в рюкзаке которой было самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Затем рядом с тем же объектом поймали гражданку России 1979 года рождения, которая «по указанию украинских кураторов» должна была доставить бомбу к месту первого взрыва «в момент работы следственно-оперативной группы».