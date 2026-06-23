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Ким Чен Ын обвинил США в усилении «кровавых столкновений»

Политика США приводит к обострению конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, способствуя глобальной дестабилизации, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: РБК

Политика США приводит к обострению конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, способствуя глобальной дестабилизации, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, «беспорядочные насильственные действия» Вашингтона опасно влияют на союзников и усиливают «кровавую ситуацию» в регионах.

«Сегодня идея “Америка прежде всего”, сионизм, украинский неонацизм, японский милитаризм и другие современные национализмы, широко распространяясь и объединяясь друг с другом, вызывают глобальную дестабилизацию», — добавил северокорейский лидер.

Продолжив, Ким Чен Ын заявил, что происходящие в мире события подтверждают правильность политического курса КНДР.

Ранее, 13 июня, МИД КНДР заявил, что США и Южная Корея усиливают напряженность на Корейском полуострове, а Вашингтон занимается «экспортом войны» через поставки вооружений Сеулу.

«Экспорт оружия США — экспорт войны, а импорт американских оружий — накопление напряженности и конфронтации», — заявило ведомство, осудив также «тревожные происки» США и Южной Кореи по наращиванию вооруженных сил.

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