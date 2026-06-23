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Евродепутат заявил о кризисе западных СМИ после отказа публиковать статью Лаврова

Депутат Европарламента Фернан Картайзер прокомментировал решение Politico Europe отказаться от публикации статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его мнению, этот случай отражает более глубокие проблемы в западных медиа.

Источник: Life.ru

Речь идёт о материале под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность». Издание планировало выпустить статью в июне, однако в последний момент отказалось от публикации.

Комментируя ситуацию, Картайзер заявил, что подобные решения заставляют задуматься о состоянии демократических институтов и свободы дискуссии на Западе.

«Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально», — сказал он.

По словам парламентария, отказ от публикации материала свидетельствует о трудностях с обеспечением полноценного обмена мнениями по важным международным вопросам.

Сам Картайзер в последнее время неоднократно подвергался критике со стороны части коллег в Европарламенте. Поводом стали его выступления против политики конфронтации с Россией и призывы к сохранению диалога между Москвой и европейскими странами.

Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», и текст в итоге был опубликован на сайте МИД РФ. Причины отказа редакции и комментарии издания пока неизвестны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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