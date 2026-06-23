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Шойгу и Ван И обсудили безопасность и расширение БРИКС в Индии

Китай предложил выйти на новые договоренности в рамках БРИКС по вопросам безопасности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что касается безопасности, это важная тема нашего взаимодействия и общего понимания. Мы готовы с российскими друзьями через сегодняшнюю площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы, вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности, чтобы защищать не только нашу политическую безопасность, но и безопасность в наших сопредельных регионах, чтобы весь мир стал более стабильным, безопасным, чтобы хаотичный мир вокруг нас становился более стабильным», — сказал Ван И.

Глава китайской дипломатии также отметил плотную работу с Москвой по расширению объединения. По его словам, БРИКС должен стать настоящим авангардом в консолидации усилий глобального Юга.

Ван И отдельно остановился на недавнем визите президента РФ Владимира Путина в Китай. Он выразил уверенность, что результаты этой поездки позволяют защищать международную справедливость, способствовать прогрессу человечества, внести совместный вклад в международную справедливость.

Переговоры секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и главы МИД Китая Ван И состоялись 23 июня в Нью-Дели. Политики встретились на полях совещания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Шойгу приехал в индийскую столицу специально для участия в этом форуме.

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