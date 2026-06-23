Минмолодежи РТ: Татарстан приостановил отправку детей в Крым

Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«На сегодня дети Татарстана располагаются в двух лагерях Республики Крым, и они обеспечены всем необходимым: горячим питанием, питьевой водой», — проинформировал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
Руководитель профильного ведомства уточнил, что детям, планировавшим провести лето на полуострове, предложат альтернативу — отдых на морском побережье Краснодарского края или возврат денежных средств.
«В республике работает оперативный штаб, ситуация постоянно находится на контроле. Родители могут обращаться за информацией на горячую линию по телефону
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов своим указом приостановил до 1 сентября 2026 года на территории региона бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Для контроля ситуации в Минпросвещения России организован специальный штаб. Ведется плановый вывоз воспитанников международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания. Отменен заезд во всероссийский детский центр «Алые паруса».