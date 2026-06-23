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Минмолодежи РТ: Татарстан приостановил отправку детей в Крым

Татарстан в соответствии с рекомендациями властей Крыма до 1 сентября приостановил отправку детей и групп в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории РК.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«На сегодня дети Татарстана располагаются в двух лагерях Республики Крым, и они обеспечены всем необходимым: горячим питанием, питьевой водой», — проинформировал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Руководитель профильного ведомства уточнил, что детям, планировавшим провести лето на полуострове, предложат альтернативу — отдых на морском побережье Краснодарского края или возврат денежных средств.

«В республике работает оперативный штаб, ситуация постоянно находится на контроле. Родители могут обращаться за информацией на горячую линию по телефону 8 (843) 292−29−19», — добавил министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов своим указом приостановил до 1 сентября 2026 года на территории региона бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Для контроля ситуации в Минпросвещения России организован специальный штаб. Ведется плановый вывоз воспитанников международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания. Отменен заезд во всероссийский детский центр «Алые паруса».

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