Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС

«Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля; вводятся ограничения по литражу», — написал Хоценко в канале на платформе «Макс».