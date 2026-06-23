Губернатор Омской области сообщил о мерах против спекуляций на АЗС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.
«Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля; вводятся ограничения по литражу», — написал Хоценко в канале на платформе «Макс».
Ограничения по литражу составили: 40 литров для бензина, 80 литров для дизельного топлива; на трассовых АЗС — 40 литров для бензина, 200 литров для дизельного топлива. Для СУГ (сжиженных углеводородных газов — ред.), как уточнил губернатор, ограничений нет.