Мэр Екатеринбурга Орлов раскритиковал состояние улицы Вайнера

«Улица Вайнера — наша ключевая туристическая ось центра Екатеринбурга. Реконструкция улицы проводилась 20 лет назад. Это абсолютно не современный для нашего мегаполиса вид, нельзя в таком виде оставлять», — сообщил градоначальник.