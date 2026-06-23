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Мэр Екатеринбурга Орлов раскритиковал состояние улицы Вайнера

Улица Вайнера в Екатеринбурге не соответствует современным стандартам города.

Источник: ЕАН

Об этом заявил глава мегаполиса Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов во время ежегодного отчета.

«Улица Вайнера — наша ключевая туристическая ось центра Екатеринбурга. Реконструкция улицы проводилась 20 лет назад. Это абсолютно не современный для нашего мегаполиса вид, нельзя в таком виде оставлять», — сообщил градоначальник.

По словам мэра, запланированы работы по благоустройству улицы. Реконструкция обойдется в 546 млн рублей. Будут обновлены покрытия, рабочие проведут монтаж светодиодной брусчатки и озеленят улицу.

«Контракт рассчитан до осени 2027 года. Максимально ускоряем работу. Появятся универсальные вывески, чтобы это соответствовало статусу столичного города. Не сомневаюсь, что к следующему лету будет выглядеть по-другому», — заявил Орлов.

ЕАН писал, что обновлением Вайнера в Екатеринбурге займется компания из Уфы «Уралагротехсервис». Компания должна выполнить все работы к июлю 2027 года. Юлия Казмина.