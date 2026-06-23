Глава Екатеринбурга анонсировал начало работ по второй ветке метро

В Екатеринбурге проектирование второй ветки метро начнется сразу после подготовки технико-экономического обоснования. Об этом градоначальник заявил на заседании гордумы.
«В этом году после прошлогодних подготовительных работ мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка — это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса», — сказал Алексей Орлов.
Прежде глава города Алексей Орлов заявлял, что власти города продолжают лоббировать вопрос строительства второй ветки метрополитена. Прорабатывается трассировка второй ветки. По словам градоначальника, только за последние четыре года число пассажиров, которые пользуются подземкой, выросло с 90 тыс. человек в сутки до 160−170 тыс.
К проекту екатеринбургские власти готовы привлекать иностранных партнеров. Вопрос подземки обсуждался и во время встречи представителей Свердловской области с коллегами из Беларуси. Компания «Минскметропроект» заявила о готовности помочь Екатеринбургу в строительстве метро.