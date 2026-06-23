Глава Екатеринбурга анонсировал начало работ по второй ветке метро

«В этом году после прошлогодних подготовительных работ мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка — это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса», — сказал Алексей Орлов.