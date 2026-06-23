Юрий Слюсарь почтил память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в День памяти и скорби губернатор Юрий Слюсарь почтил память павших участников Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе «Кумженская роща».
В церемонии возложения также приняли участие заместители губернатора, члены областного правительства, Законодательного Собрания области, Южного военного округа, аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО, администрации Ростова-на-Дону, городского и областного отделения совета ветеранов. Дань памяти погибшим отдали представители духовенства, главы дипломатических представительств в Ростове-на-Дону, руководители компаний «Роствертол» и СКЖД. В строю участников возложения — Герои России и ветераны СВО.
Гирлянду к Вечному огню монумента «Штурм» возложила рота почетного караула.
Участники церемонии почтили память павших при защите Отечества минутой молчания.
85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. На протяжении 1418 дней продолжались боевые действия. В годы Великой Отечественной войны ожесточенные бои гремели по всему Дону, столица нашего региона дважды была оккупирована фашистами. Были убиты свыше 182 тысяч мирных жителей. Из призванных в ряды армии 665 тысяч дончан не вернулась с полей сражений половина.
Губернатор Юрий Слюсарь через свои каналы в соцсетях обратился ко всем жителям Дона с предложением почтить память погибших. Для этого нужно зайти на сайт минута-памяти.рф, за 60 секунд сложить цифрового журавлика — символ скорби — и поделиться им в соцсетях с хэштегом #МинутаПамяти.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.