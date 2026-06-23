Юрий Слюсарь почтил память погибших в Великой Отечественной войне

85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. На протяжении 1418 дней продолжались боевые действия. В годы Великой Отечественной войны ожесточенные бои гремели по всему Дону, столица нашего региона дважды была оккупирована фашистами. Были убиты свыше 182 тысяч мирных жителей. Из призванных в ряды армии 665 тысяч дончан не вернулась с полей сражений половина.