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Шойгу призвал запустить диалог БРИКС по вопросам биобезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал государства БРИКС обратить внимание на проблемы биологической безопасности. В ходе своего выступления в Нью-Дели на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, он напомнил о недавней публикации Национальной разведки США о том, что американские власти на протяжении многих лет поддерживали и финансировали 120 биолабораторий за рубежом, более 40 из которых находятся на территории Украины.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал государства БРИКС обратить внимание на проблемы биологической безопасности. В ходе своего выступления в Нью-Дели на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, он напомнил о недавней публикации Национальной разведки США о том, что американские власти на протяжении многих лет поддерживали и финансировали 120 биолабораторий за рубежом, более 40 из которых находятся на территории Украины.

«По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира… Там работают с опасными патогенами и проводят потенциально рискованные эксперименты с вирусами. В этой связи крайне востребованным представляется диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности», — заявил Сергей Шойгу.

Кроме того, он призвал наращивать коллективные усилия стран объединения в области здравоохранения. «Особую актуальность приобретает совершенствование архитектуры глобального здравоохранения и укрепление потенциала национальных систем стран мирового большинства», — отметил секретарь СБ РФ. Среди прочего он предложил активизировать работу в рамках Комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний БРИКС и дальнейшего развития Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин. «О крайней важности решения данных задач красноречиво говорит вспышка Эболы в Центральной Африке», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Как ранее писал «Ъ», в 2005 году США и Украина подписали соглашение в рамках Программы совместного снижения угрозы, известной также как программа Нанна—Лугара. Провозглашенная цель заключалась в предотвращении распространения технологий и патогенов, потенциально пригодных для биологического оружия. 2008 год стал периодом активной фазы реализации программы: строительства, оснащения лабораторий и выдачи разрешений на проведение работ. Общие инвестиции США в украинские лаборатории и связанные с ними объекты с 2005 года составили примерно $200 млн. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 12 июня заявила, что во многих из 120 финансируемых правительством США биолабораторий за рубежом в настоящее время проводятся или проводились ранее эксперименты с использованием «опасных или очень заразных патогенов», в связи с чем президент США Дональд Трамп инициировал ревизию деятельности этих структур и прекращение финансирования лабораторий, вызывающих опасения с точки зрения обеспечения безопасности.

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