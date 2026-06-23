Шойгу призвал запустить диалог БРИКС по вопросам биобезопасности

Как ранее писал «Ъ», в 2005 году США и Украина подписали соглашение в рамках Программы совместного снижения угрозы, известной также как программа Нанна—Лугара. Провозглашенная цель заключалась в предотвращении распространения технологий и патогенов, потенциально пригодных для биологического оружия. 2008 год стал периодом активной фазы реализации программы: строительства, оснащения лабораторий и выдачи разрешений на проведение работ. Общие инвестиции США в украинские лаборатории и связанные с ними объекты с 2005 года составили примерно $200 млн. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 12 июня заявила, что во многих из 120 финансируемых правительством США биолабораторий за рубежом в настоящее время проводятся или проводились ранее эксперименты с использованием «опасных или очень заразных патогенов», в связи с чем президент США Дональд Трамп инициировал ревизию деятельности этих структур и прекращение финансирования лабораторий, вызывающих опасения с точки зрения обеспечения безопасности.