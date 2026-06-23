Politico отказалось публиковать статью Лаврова об украинском кризисе

По словам Захаровой, материал находился в редакции более суток, после чего был возвращен без публикации. Она утверждает, что решение было связано не с автором статьи, а с ее содержанием. Представитель МИД назвала произошедшее проявлением цензуры и раскритиковала редакционную политику издания.