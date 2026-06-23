Politico отказалось публиковать статью Лаврова об украинском кризисе

Издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел Сергея Лаврова, посвященную украинскому кризису и вопросам европейской безопасности. Об этом во вторник, 23 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, материал находился в редакции более суток, после чего был возвращен без публикации. Она утверждает, что решение было связано не с автором статьи, а с ее содержанием. Представитель МИД назвала произошедшее проявлением цензуры и раскритиковала редакционную политику издания.
— Это вопиющий акт цензуры. Отказ был адресован не министру иностранных дел России, а содержанию статьи. Это показательный пример цензуры и ограничения альтернативных точек зрения, — заявила Захарова.
Также она обратила внимание в своем Telegram-канале на то, что в последние годы на площадке Politico регулярно публиковались колонки действующих глав государств, правительств и министров из разных стран.
Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ рассказали, что Corriere della Sera отказалась выпускать интервью с Лавровым, аргументируя это «спорными утверждениями» и необходимостью проверки фактов. Предложение МИД РФ опубликовать сокращенную версию в печатной версии газеты, а полную — на сайте также отклонили.