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ПВО за ночь сбила 143 украинских дрона над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны.

Источник: РБК

Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны.

«В течение ночи, в период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, над Ставропольским и Краснодарским краем, над Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью сбили более десяти беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, их перехватили в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Информация о пострадавших не поступала.

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