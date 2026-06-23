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Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток

Визит китайских моряков в Россию продлится до 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Отряд судов Военно-морских сил Китая с курсантами на борту прибыл в порт Владивостока. Об этом рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток с деловым заходом прибыл отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая», — рассказали во флоте.

В состав зарубежной делегации вошли учебный корабль «Ци Цзигуан» и десантное судно «Куньлуньшань». На причале иностранных гостей торжественно встретили по старой русской традиции — хлебом с солью.

Визит китайских моряков продлится до 27 июня. Для них подготовили насыщенную спортивную и культурную программы. Также запланирован активный обмен профессиональным опытом с российскими коллегами. Морскую практику на борту проходят более 400 будущих офицеров НОАК.

Помимо отработки учебной программы, ключевая миссия этого отряда направлена на укрепление дружеских связей и развитие морского сотрудничества между нашими государствами.

Ранее KP.RU писал, что за последние пять месяцев товарооборот России и Китая заметно вырос. Показатель увеличился на 22,9% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.