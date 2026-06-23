Шойгу предупредил о новой волне экстремизма в Европе

Соответствующее заявление было сделано на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
«Уроки прошлого помнят не все. То, что происходит сегодня на Украине и в целом в Европе, не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни», — указал Шойгу.
«Считаем нашим общим священным долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников», — подчеркнул секретарь СБ РФ.
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