Семь районов Ростовской области подверглись воздушной атаке

Губернатор Александр Гусев сообщил, что при падении обломков были повреждены десять многоквартирных домов. Наиболее серьезные повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где возник пожар. Следователи по факту атаки возбудили дело о теракте.