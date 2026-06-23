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Семь районов Ростовской области подверглись воздушной атаке

При отражении воздушной атаки в небе над семью районами Ростовской области сбили более десяти беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: РБК

При отражении воздушной атаки в небе над семью районами Ростовской области сбили более десяти беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Дроны перехватили в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал соблюдать меры безопасности.

Накануне соседняя с Ростовской Воронежская область подверглась ракетному удару. В результате атаки погибли пять человек, десятки обратились за медицинской помощью.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что при падении обломков были повреждены десять многоквартирных домов. Наиболее серьезные повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где возник пожар. Следователи по факту атаки возбудили дело о теракте.

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