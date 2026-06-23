Армия России зачистила десятки домов в Красном Лимане

По данным Минобороны, подразделениям российских войск удалось добиться тактических успехов в ходе зачистки одного из ключевых населенных пунктов ДНР.
Речь идет о северо-западном секторе Красного Лимана. Именно здесь военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии провели серию успешных атак на оборонительные рубежи украинской армии. В результате интенсивных боевых действий под контроль перешли 10 укрепленных районов, которые ранее удерживались противником.
Помимо захвата сооружений, российские штурмовые группы провели масштабную операцию по вытеснению противника из городской застройки. Отмечается, что в процессе продвижения бойцы полностью освободили 46 различных строений, где закреплялись украинские формирования.
Параллельно с этим активную фазу наступления продолжают штурмовые отряды из 25-й общевойсковой армии. Их главная задача на текущий момент — планомерное уничтожение оставшихся сил ВСУ в пределах города и поступательное движение в сторону запада от Красного Лимана.
В ведомстве подчеркивают, что работы по выдавливанию противника из жилых кварталов и инженерных сооружений не прекращаются, а тактическая обстановка на данном участке фронта остается динамичной.
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