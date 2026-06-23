Путин заявил о необходимости соблюдения международного права

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума заявил, что обеспечить глобальную и региональную стабильность, а также эффективно отвечать на вызовы XXI века возможно только при опоре на общепризнанные нормы и принципы международного права.