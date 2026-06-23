FT сообщила о растерянности судовладельцев из-за указаний США и Ирана

Хотя движение судов через Ормузский пролив возобновилось, судовладельцы находятся «в глубокой растерянности» из-за противоречивых указаний со стороны Ирана, США и западных страховых компаний, пишет Financial Times.
Иран грозит судам штрафами, если те не получат предварительного разрешения от Тегерана и не выберут маршрут, пролегающий вблизи иранского побережья. Иранская сторона настаивает, чтобы суда, желающие пересечь пролив, получили разрешение от Управления по делам пролива Персидского залива, которое было создано в мае и с тех пор находится под санкциями США.
Соединенные Штаты и некоторые западные страховые компании, в свою очередь, предлагают следовать по маршруту с оманской стороны пролива под воздушным прикрытием американских сил, рассказали трое руководителей судоходных компаний. Из-за этого судовладельцы не уверены в том, какой путь им следует выбирать.
«Судовладельцы и операторы оказались в затруднительном положении. Если они будут следовать указаниям страховщиков и властей США, следуя ближе к Оману, то рискуют столкнуться с вмешательством, задержанием или потенциальными враждебными действиями со стороны иранских властей», — пояснил глава американской судоходной компании Safesea Shipping доктор С. В. Анчан. С другой стороны, если суда будут руководствоваться указаниями иранцев и идти вдоль иранского побережья, могут столкнуться с потенциальными проблемами, связанными с санкциями, добавил он.
«Иранцы настаивают на том, чтобы суда использовали иранский маршрут и платили пошлины», — сказал один из брокеров по страхованию грузов. «США же говорят судам следовать по оманскому маршруту и сопровождают их с помощью авиации. Все это плохо скоординировано, и все закончится плачевно», — считает собеседник.
По словам представителя танкерной отрасли, западные судоходные компании, «похоже, стремятся использовать оманский маршрут», хотя «многие также рассматривают иранский в качестве варианта».
«По всей видимости, существует некоторая неопределенность между рекомендованными маршрутами транзита и указаниями, поступающими от различных сторон», — отметил генеральный директор компании DryDel Shipping Костас Делапортас, добавив, что владельцы, операторы и страховщики пытаются найти баланс между безопасностью и соблюдением требований.
В выходные движение по Ормузскому проливу возобновилось после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, за 24 часа до полудня понедельника, 22 июня, по британскому времени через него прошло более 30 судов — это самый высокий показатель с момента начала конфликта 28 февраля.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что этот маршрут «никогда не вернется к своему прежнему состоянию, существовавшему до войны». «Конечно, международные законы соблюдаются, и управление Ормузским проливом будет осуществляться в соответствии с этими законами и в рамках соглашений с Ираном», — сказал он.
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