FT сообщила о растерянности судовладельцев из-за указаний США и Ирана

«Судовладельцы и операторы оказались в затруднительном положении. Если они будут следовать указаниям страховщиков и властей США, следуя ближе к Оману, то рискуют столкнуться с вмешательством, задержанием или потенциальными враждебными действиями со стороны иранских властей», — пояснил глава американской судоходной компании Safesea Shipping доктор С. В. Анчан. С другой стороны, если суда будут руководствоваться указаниями иранцев и идти вдоль иранского побережья, могут столкнуться с потенциальными проблемами, связанными с санкциями, добавил он.