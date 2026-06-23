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Антитеррористические учения пройдут в Карагандинской области

Караганда. 23 июня. КазТАГ — 23 июня с 10:00 до 14:00 в Актогайском районе на базе КГУ «Актогайский аграрно-технический колледж» запланировано проведение антитеррористического учения, сообщает пресс-служба антитеррористического центра.

Источник: КазТАГ

«23 июня текущего года в период с 10.00 до 14.00 часов в Актогайском районе планируется проведение антитеррористического учения (“КГУ Актогайский аграрно-технический колледж”)», — говорится в сообщении.

В ходе учения на территории Актогайского района будут введены временные ограничения на движение автотранспорта и передвижение граждан.

В этой связи граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, пользоваться только официальными источниками информации и не распространять недостоверные сведения.