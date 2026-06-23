Антитеррористические учения пройдут в Карагандинской области

«23 июня текущего года в период с 10.00 до 14.00 часов в Актогайском районе планируется проведение антитеррористического учения (“КГУ Актогайский аграрно-технический колледж”)», — говорится в сообщении.
В ходе учения на территории Актогайского района будут введены временные ограничения на движение автотранспорта и передвижение граждан.
В этой связи граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, пользоваться только официальными источниками информации и не распространять недостоверные сведения.