Путин: Правовые нормы являются основой для стабильности в XXI веке

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия XIV Петербургского международного юридического форума, который традиционно собрал парламентариев и политиков, предпринимателей и ученых-правоведов из России и многих стран мира. Форум уже давно заслужил авторитет одной из наиболее представительных и значимых площадок для прямого, всестороннего обсуждения актуальных профессиональных тем», — сказано в тексте.