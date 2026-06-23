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Шойгу: сеть биолабораторий США разрастается по всему миру

На сессии БРИКС по безопасности секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул необходимость совместного обсуждения вопросов биобезопасности.

Источник: РИА "Новости"

На встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о высокой востребованности диалога по биобезопасности в связи с расширением сети американских военно-биологических лабораторий.

«Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира. Всего порядка 120 объектов, 40 из которых — на Украине», — сказал он на сессии «Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире».

«Там работают с опасными патогенами и проводят потенциально рискованные эксперименты с вирусами. В этой связи крайне востребованным представляется диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности», — подчеркнул Шойгу.

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