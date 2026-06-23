«Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира. Всего порядка 120 объектов, 40 из которых — на Украине», — сказал он на сессии «Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире».