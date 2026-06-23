На встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о высокой востребованности диалога по биобезопасности в связи с расширением сети американских военно-биологических лабораторий.
«Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира. Всего порядка 120 объектов, 40 из которых — на Украине», — сказал он на сессии «Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире».
«Там работают с опасными патогенами и проводят потенциально рискованные эксперименты с вирусами. В этой связи крайне востребованным представляется диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности», — подчеркнул Шойгу.