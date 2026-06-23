Шойгу заявил, что ситуация на Украине и в Европе создает почву для экстремизма

По его словам, происходящие события «не только оскорбляют память десятков миллионов жертв нацизма, но и создают почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни». Шойгу также подчеркнул, что государства должны совместно пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.