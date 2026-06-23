CNN узнал о массовых увольнениях в нацразведке США

В управлении директора национальной разведки США (ODNI) начались массовые увольнения, сообщает CNN со ссылкой на источник.
По его данным, исполняющий обязанности главы ведомства Уильям Пулте начал реализацию плана по сокращению штата. Количество увольнений не уточняется, однако ранее собеседники телеканала сообщили о возможном сокращении сотен сотрудников. По словам двух источников, подразделениям ODNI поручили предоставить списки сотрудников.
Ожидается, что под сокращения могут попасть, в частности, Национальный контртеррористический центр (NCTC) и Национальный центр контрразведки и безопасности. Всего Пулте курирует 18 разведывательных агентств.
2 июля президент США Дональд Трамп заявил о назначении Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США. Заняв этот пост, Пулте, как и прежде, продолжит возглавлять Федеральное управление жилищного финансирования и ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac.
До этого пост директора Национальной разведки занимала Тулси Габбард. В мае она объявила об отставке, объяснив свое решение болезнью мужа, у которого диагностировали редкую форму рака костей. При этом, по информации Reuters, в Белом доме настояли на ее уходе, в то время как Трамп намекал на разногласия с ней.
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