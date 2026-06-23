CNN узнал о массовых увольнениях в нацразведке США

До этого пост директора Национальной разведки занимала Тулси Габбард. В мае она объявила об отставке, объяснив свое решение болезнью мужа, у которого диагностировали редкую форму рака костей. При этом, по информации Reuters, в Белом доме настояли на ее уходе, в то время как Трамп намекал на разногласия с ней.