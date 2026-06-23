Депутат Колесник назвал ядерный удар единственным способом защитить Калининград

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о возможных сценариях защиты Калининградской области в случае военной эскалации. По его мнению, географическое положение региона требует максимально жестких мер реагирования.
Депутат заявил, что в случае масштабной угрозы, в том числе с применением беспилотников, Россия будет вынуждена использовать имеющиеся средства сдерживания. Он подчеркнул, что других эффективных вариантов защиты региона не видит.
— У нас только один вариант защитить Калининградскую область — это ядерный удар по столицам Европейского союза. Других вариантов просто нет, исходя из геополитического положения Калининградской области, — заявил Колесник.
Парламентарий также отметил, что переход от тактического к стратегическому ядерному оружию может занять минимальное время. По его словам, позиция России по вопросу защиты Калининградской области уже неоднократно озвучивалась на высшем государственном уровне, передает Lenta.ru.
Ранее Колесник отметил, что НАТО может спровоцировать третью мировую войну, в случае если примет решение о блокаде Калининграда.