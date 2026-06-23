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На западе и севере Крыма частично отключили электричество

Накануне электричество частично отключили еще в четырех энергорайонах. На полуострове начали вводить графики подачи электроэнергии.

Источник: РБК

Отключение электричества произошло на западе и севере Крыма, начались восстановительные работы, сообщила пресс-служба «Крымэнерго» в канале в «Максе».

По данным организации, без электроснабжения сейчас:

городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой;

Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы полуострова.

«Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено», — добавили в «Крымэнерго».

21 июня также произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов из-за повреждения электросетей, через несколько часов «Крымэнерго» сообщило о введении графиков ограничения режима потребления электроэнергии «в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства».

Утром 22 июня электричество частично отключили и в Восточном энергорайоне полуострова — сюда входят городские округа Керчь и Феодосия, а также Ленинский, Кировский и Судакский районы. Всего территория Крыма разделена на 14 муниципальных образований и 11 городских округов.

21 июня Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе веден график временного отключения потребления электроэнергии. Временное отключение электроэнергии в городе продолжалось около 1 часа 15 минут.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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