В Польше рассказали о дальнейшей судьбе возвращенного Зеленским ордена

«Президент Зеленский, который теперь указывает, что Муссолини, Екатерина II и Шрёдер не были лишены ордена, не жаловался, что те его получили, когда сам три года назад удостоился этой награды. Более того, к оскорблению, связанному с присвоением украинскому армейскому подразделению наименования “Герои УПА”, он добавляет еще одно, возвращая награду курьером», — заявила она.