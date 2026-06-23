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В Польше рассказали о дальнейшей судьбе возвращенного Зеленским ордена

Польша получила орден Белого Орла, возвращенный Зеленским почтой, сообщил пресс-секретарь президента Лескевич. Он будет храниться в Управлении наград и назначений.

Источник: РБК

Польша получила орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил по почте, после того как польский лидер Кароль Навроцкий лишил его награды, заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич. Его слова приводит Polsat News.

«Награда действительно была возвращена. Сегодня мы забрали ее в канцелярии президента», — сказал Лескевич.

Пресс-секретарь уточнил, что орден «передадут на хранение в Управление наград и назначений» и больше никому не будут вручать.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что отправил орден в Польшу. Навроцкий лишил его высшей государственной награды страны из-за решения назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Вслед за украинским лидером об отказе от польских наград заявили в том числе бывшие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Министр канцелярии польского президента Ангешка Енджак назвала оскорблением то, что Зеленский вернул орден по почте.

«Президент Зеленский, который теперь указывает, что Муссолини, Екатерина II и Шрёдер не были лишены ордена, не жаловался, что те его получили, когда сам три года назад удостоился этой награды. Более того, к оскорблению, связанному с присвоением украинскому армейскому подразделению наименования “Герои УПА”, он добавляет еще одно, возвращая награду курьером», — заявила она.

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