Шойгу: сеть военных биолабораторий США разрастается по всему миру

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности крайне востребован. Причиной этому он назвал разрастающуюся по всему миру сеть американских военно-биологических лабораторий. Такое заявление он сделал на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.