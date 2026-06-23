В Госдуме предложили наказывать командиров ВСУ за приказы на запуск БПЛА

По его словам, украинские беспилотники могут запускаться с различных точек приграничных районов и не только, поскольку пусковые площадки ВСУ сегодня являются мобильными и легко перемещаются. Депутат отметил, что единой точки запуска, как правило, не существует — она зависит от дальности полёта конкретных дронов и оперативной обстановки.
Отдельное внимание, по его словам, должно уделяться разведке как на линии боевого соприкосновения, так и на территории Украины. Это позволит своевременно выявлять заранее подготовленные пусковые площадки и уничтожать их до применения беспилотников, добавил депутат.
«Кстати, самый действенный путь — персональная ответственность командиров ВСУ, которые отдают приказы о запуске БПЛА. Тогда это серьёзно их останавливает, когда персонально отвечает каждый в цепочке за свои действия», — заключил он.
Ранее в Воронежской области сообщили о последствиях атаки со стороны ВСУ, в результате которой пострадала жилая инфраструктура региона. Повреждения зафиксированы в 16 жилых домах. Из них 10 — многоквартирные здания. Уточняется, что в результате падения обломков пострадали фасады и остекление многоэтажек.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.