Посол Польши назвал Зеленского «обиженным»

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
«По моим сведениям, решение не ехать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий принял решение о лишении (Зеленского — ред.) ордена Белого Орла», — сказал Цихоцкий.
По его словам, Зеленский «обиделся на решение президента Навроцкого».
Также он считает, что Зеленский не поедет в Гданьск, так как «может столкнуться с трудными вопросами». «Если политику нечего сказать конструктивного, то лучше, чтобы он взял паузу», — заключил посол.
В Гданьске
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.