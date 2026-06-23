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Посол Польши назвал Зеленского «обиженным»

ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, «обиженный» решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск, сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM.

Источник: Reuters

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

«По моим сведениям, решение не ехать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий принял решение о лишении (Зеленского — ред.) ордена Белого Орла», — сказал Цихоцкий.

По его словам, Зеленский «обиделся на решение президента Навроцкого».

Также он считает, что Зеленский не поедет в Гданьск, так как «может столкнуться с трудными вопросами». «Если политику нечего сказать конструктивного, то лучше, чтобы он взял паузу», — заключил посол.

В Гданьске 25—26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и Навроцкий.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

* Запрещенные в России экстремистские организации.

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