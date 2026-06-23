Путин назвал условие эффективного ответа на вызовы XXI века

Обеспечить мировую стабильность и дать ответ на вызовы XXI века можно лишь на основе общепризнанных правовых норм, следует из опубликованного на сайте Кремля приветствия президента Владимира Путина участникам XIV Петербургского международного юридического форума.
«Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в послании главы государства.
Путин назвал укрепление верховенства права ключевой задачей в организации жизни общества и регулировании отношений в политике, экономике, социальной и гуманитарной сферах, а также в международных делах.
Деловая программа форума насчитывает более ста мероприятий при участии более 600 спикеров и модераторов и охватывает ключевые темы юридической отрасли.
В ходе работы участники мероприятия обсудят правовые аспекты развития современных технологий, оказания бесплатной юридической помощи, деятельности НКО и благотворительных организаций, перспективы национального арбитража до 2030 года, кибербезопасность и другие значимые вопросы.
Отдельный акцент сделан на молодежной повестке: в заключительный день мероприятия пройдет Международный молодежный юридический форум (ММЮФ) — более 20 сессий о практических аспектах профессии, актуальных направлениях правовой работы и пути становления молодых специалистов при участии более ста спикеров.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В 2026 году его девиз «Время быть в праве».
Форум проводится Министерством юстиции и Фондом Росконгресс.
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