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Путин назвал укрепление верховенства права главным приоритетом

Владимир Путин назвал укрепление верховенства права главным приоритетом для общества. Соответствующее заявление содержится в приветственной телеграмме президента участникам XIV Петербургского международного юридического форума. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество».

Президент также отметил, что рассчитывает на практическую пользу от прозвучавших инициатив. По его мнению, озвученные идеи помогут улучшить законотворческую работу и правоприменение, а также дадут импульс развитию юридического образования и науки. Президент подчеркнул, что такие предложения укрепят диалог и партнерские связи внутри профессионального сообщества юристов.