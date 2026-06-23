Путин назвал укрепление верховенства права главным приоритетом

Президент также отметил, что рассчитывает на практическую пользу от прозвучавших инициатив. По его мнению, озвученные идеи помогут улучшить законотворческую работу и правоприменение, а также дадут импульс развитию юридического образования и науки. Президент подчеркнул, что такие предложения укрепят диалог и партнерские связи внутри профессионального сообщества юристов.