Путин назвал укрепление верховенства права главным приоритетом

«Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что «только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество».
Президент также отметил, что рассчитывает на практическую пользу от прозвучавших инициатив. По его мнению, озвученные идеи помогут улучшить законотворческую работу и правоприменение, а также дадут импульс развитию юридического образования и науки. Президент подчеркнул, что такие предложения укрепят диалог и партнерские связи внутри профессионального сообщества юристов.