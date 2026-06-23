Надежда для семей: Россия и Киев готовят новый обмен пленными

Россия и Украина продолжают проводить регулярные обмены пленными, что является важным шагом в процессе урегулирования конфликта. В частности, 11 апреля 2026 года состоялся обмен по формуле «175 на 175», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. Кроме того, среди возвращенных оказались семеро незаконно удерживавшихся граждан Российской Федерации — жителей Курской области. По информации уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, с Украины удалось вернуть более 160 жителей Курской области, которых взяли в заложники во время вторжения ВСУ в приграничье.