В Европе заявили о попытках спровоцировать Россию через Калининградскую область

«Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на неё стараются надавить, чтобы потом любой её вооружённый ответ можно было преподнести как нападение. Если враг не нападает, тогда его нужно довести до точки, в которой он будет вынужден реагировать. Первое и самое уязвимое место для такого сценария — Калининградская область», — говорится в материале.