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Делегация талибов отправилась в Брюссель на переговоры с ЕС

Делегация афганского правительства вылетела в Брюссель на переговоры с чиновниками Евросоюза. Об этом сообщает EFE со ссылкой на представителя «Талибана».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Делегация сегодня проведет встречи в Брюсселе с рядом представителей ЕС», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что делегацию возглавляет представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Стороны планируют обсудить «важные вопросы, в том числе и проблему беженцев».

Официального подтверждения из Кабула об этой встрече пока не поступало. Также не раскрывается, каких именно результатов афганская сторона намерена добиться на переговорах.

Если Евросоюз официально подтвердит факт переговоров, эта встреча станет первой в Брюсселе с 2021 года — именно тогда талибы пришли к власти в Афганистане. Представители ЕС и афганских талибов уже встречались, но не в столице Бельгии.

Ранее сообщлось, что бельгийский МИД одобрил выдачу пяти виз делегатам движения «Талибан». Дипломатические документы позволят представителям радикальной группировки прибыть в Европу для прямых переговоров с Евросоюзом. Главная тема встречи — репатриация афганских беженцев, находящихся на территории стран ЕС.

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