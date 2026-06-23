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AP: при стрельбе в Монреале погибли полицейский, нападавший и мирный житель

В Монреале мужчина открыл стрельбу по прибывшим к отелю Hilton полицейским. При ЧП погибли сотрудник полиции, мирный житель и сам нападавший, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на правоохранительные органы.

В Монреале мужчина открыл стрельбу по прибывшим к отелю Hilton полицейским. При ЧП погибли сотрудник полиции, мирный житель и сам нападавший, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на правоохранительные органы.

Еще одна сотрудница полиции тяжело ранена. Правоохранительные органы приехали из-за сообщений о мужчине, который целился из окна отеля. Когда они прибыли на место, тот открыл огонь. Скончался 34-летний сотрудник полиции Монреаля Мохаммед Ламин Бендуан. Это первый за 24 года случай, когда полицейский Монреаля погибает при исполнении служебных обязанностей, пишет AP. По информации издания The Jеrusalem Post, погибшим гражданским оказался Михаэль Моше Мизраи. Мужчина родом из Ливана, затем переехал в Израиль, а позже поселился в Монреале.

На опубликованных кадрах, уточняет AP, нападавший был в одежде оливкового цвета и с длинноствольным оружием. Один из очевидцев рассказал агентству, что слышал 30−40 выстрелов. Власти Квебека заявили, что после консультаций с полицией произошедшее не считают терактом. Мотивы стрелявшего выясняются.

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