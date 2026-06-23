AP: при стрельбе в Монреале погибли полицейский, нападавший и мирный житель

Еще одна сотрудница полиции тяжело ранена. Правоохранительные органы приехали из-за сообщений о мужчине, который целился из окна отеля. Когда они прибыли на место, тот открыл огонь. Скончался 34-летний сотрудник полиции Монреаля Мохаммед Ламин Бендуан. Это первый за 24 года случай, когда полицейский Монреаля погибает при исполнении служебных обязанностей, пишет AP. По информации издания The Jеrusalem Post, погибшим гражданским оказался Михаэль Моше Мизраи. Мужчина родом из Ливана, затем переехал в Израиль, а позже поселился в Монреале.