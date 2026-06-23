Скандал между Польшей и Украиной может сорвать конференцию в Гданьске

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25−26 июня. Изначально поездка украинского лидера находилась под вопросом на фоне дипломатического скандала. Поводом стала реакция Варшавы на решение о присвоении одному из подразделений ССО почётного названия «имени Героев УПА*».