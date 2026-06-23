«Проблемы множатся»: Почему уход Стармера не спасёт лейбористов от кризиса

Напомним, 22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после ухода планирует больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. Тем временем в России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии.