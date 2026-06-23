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Шойгу: Запад все более активно использует сценарии цветных революций в мире

Шойгу указал на активное вмешательство США в политику стран Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные государства перешли к более активному и циничному применению технологий смены власти, известных как «цветные революции». Такое заявление он сделал по итогам встречи высоких представителей стран БРИКС.

«Последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более активное и циничное использование Западом сценариев цветных революций. В целях дестабилизации социально-политической обстановки путем манипулирования общественным мнением используются все современные информационно-коммуникационные технологии», — уточнил Шойгу.

Он указал, что манипуляции общественным сознанием ведутся с помощью нелегально ввозимых из-за рубежа терминалов спутниковой связи, таких как «Старлинк» и «Уан Вэб». По мнению секретаря Совбеза, эти действия направлены исключительно на подрыв стабильной социально-политической обстановки в регионах.

Также Сергей Шойгу обратил внимание, что Соединенные Штаты развивают свои военные биолаборатории по всему миру. Он отметил, что всего их сейчас около 120 штук.

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