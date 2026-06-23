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Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Решение об этом по общему согласию членов правительства было принято на заседании кабинета.

«Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей, — сказала премьер. — Сегодня принимаем решение об отставке».

Премьер-министр и правительство в целом были вынуждены подать в отставку в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформирования встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия «Демократы во имя Литвы». В рамках этих перемен было решено «перезагрузить правительство».

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