Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Премьер-министр и правительство в целом были вынуждены подать в отставку в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформирования встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия «Демократы во имя Литвы». В рамках этих перемен было решено «перезагрузить правительство».