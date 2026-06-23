Путин выступил за равенство всех стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил о поддержке равенства всех государств и их права на самостоятельный выбор путей развития. Текст обращения зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы выступаем за иные, по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», — сказал Путин.