Торговля между Казахстаном и Китаем превысила 48 млрд долларов

Эти вопросы стали ключевыми на встрече Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает DKNews.kz.
Переговоры состоялись в рамках рабочего визита главы казахстанского правительства в Китай.
Бектенов и Ли Цян обсудили развитие стратегического партнерства.
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан вступает в новый этап развития после принятия новой Конституции, в которой закреплены инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана.
По его словам, особое внимание уделяется защите прав инвесторов, укреплению верховенства закона и обеспечению стабильной инвестиционной среды.
«Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. В настоящее время двусторонние отношения развиваются в духе вечного и всестороннего стратегического партнерства и вступают в новый период “золотого тридцатилетия”. Интенсивный доверительный диалог между лидерами наших стран, уважаемыми Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Си Цзиньпином, являются движущей силой устойчивого развития межгосударственных отношений как образцовой модели партнерства», — отметил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.
В свою очередь Ли Цян заявил о готовности Китая и дальше укреплять политическое доверие и расширять взаимодействие по ключевым направлениям.
«В последние годы наши государства поддерживают тесные контакты на высшем уровне: Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Касым-Жомарт Токаев встречаются ежегодно. Сегодня всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая постоянно углубляется и обогащается, став образцом взаимной поддержки и добрососедства. В текущей международной ситуации наши страны как надежные партнеры должны укреплять координацию, чтобы сообща работать во благо совместного развития. Китайская сторона готова продолжать совместные усилия, укреплять политическое доверие, координировать стратегии развития и расширять многовекторное сотрудничество во имя процветания наших народов», — отметил Ли Цян.
Торговля превысила 48 миллиардов долларов.
Китай остается одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.
По итогам 2025 года:
объем взаимной торговли превысил 48 млрд долларов; прямые инвестиции из Китая достигли 2,8 млрд долларов.
Устойчивый рост демонстрирует и агропромышленный сектор.
По итогам прошлого года товарооборот в сфере АПК:
вырос на 36%; превысил 1,9 млрд долларов.
Казахстан укрепляет позиции ключевого транспортного хаба.
Отдельное внимание на переговорах уделили транспортно-логистическому сотрудничеству.
Сегодня через территорию Казахстана проходит более 85% сухопутных грузопотоков между Китаем и Европой.
По итогам 2025 года железнодорожные перевозки между двумя странами достигли 35,6 млн тонн, увеличившись на 11%.
За последние годы были реализованы крупные инфраструктурные проекты:
контейнерный хаб в Актау; сухой порт в Сиане; вторые пути железной дороги Достык — Мойынты; другие объекты транспортной инфраструктуры.
Всего за последние семь лет на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры Казахстан направил более 35 млрд долларов.
Казахстан обозначил приоритеты развития инициативы «Один пояс, один путь».
В ходе визита Олжас Бектенов также выступил на сессии, посвященной инициативе «Один пояс, один путь», которая прошла в городе Далянь.
Глава правительства отметил, что Казахстан обеспечивает доступ к рынку с населением около 1,7 млрд человек и играет важную роль в евразийской логистике.
Среди приоритетов дальнейшего сотрудничества названы:
развитие инфраструктурной взаимосвязанности; формирование цифрового Среднего коридора; продвижение «зеленой» повестки; расширение торговли и инвестиций; совершенствование финансовых механизмов сотрудничества.
«Реализация инициативы “Один пояс, один путь” ясно продемонстрировала одну вещь: когда расширяется взаимосвязанность, множатся и возможности. Казахстан и Китай являются ярким примером этого. Шелковый путь всегда процветал благодаря открытости, доверию и готовности объединять усилия. Казахстан сохраняет приверженность этому духу. Мы считаем себя надежным партнером Китая и ключевым мостом между регионами. В то же время мы в равной степени открыты для амбициозных, взаимовыгодных проектов со всеми партнерами, разделяющими это видение. В конечном счете взаимосвязанность — это не только инфраструктура. Это люди, благополучие и совместный прогресс», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Зачем это важно.
Казахстан и Китай входят в число ключевых экономических партнеров друг для друга. Рост торговли, инвестиций и транзитных перевозок напрямую влияет на развитие промышленности, логистики, сельского хозяйства и создание новых рабочих мест.
На фоне глобальных изменений в цепочках поставок роль Казахстана как транспортного моста между Китаем и Европой продолжает усиливаться, а развитие инициативы «Один пояс, один путь» открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций и расширения международного сотрудничества.