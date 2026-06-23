Торговля между Казахстаном и Китаем превысила 48 млрд долларов

«Реализация инициативы “Один пояс, один путь” ясно продемонстрировала одну вещь: когда расширяется взаимосвязанность, множатся и возможности. Казахстан и Китай являются ярким примером этого. Шелковый путь всегда процветал благодаря открытости, доверию и готовности объединять усилия. Казахстан сохраняет приверженность этому духу. Мы считаем себя надежным партнером Китая и ключевым мостом между регионами. В то же время мы в равной степени открыты для амбициозных, взаимовыгодных проектов со всеми партнерами, разделяющими это видение. В конечном счете взаимосвязанность — это не только инфраструктура. Это люди, благополучие и совместный прогресс», — подчеркнул Олжас Бектенов.