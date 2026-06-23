Грушко: ЕС не заинтересован в переговорах по Украине

«Хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Я не буду называть фамилии, они у всех на слуху. Это никакая не тайна. Но уже это свидетельствует о том, что Евросоюз на самом деле не заинтересован в проведении переговоров», — сказал замминистра.