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Грушко: ЕС не заинтересован в переговорах по Украине

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз не заинтересован в переговорах по Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Источник: Reuters

«Хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Я не буду называть фамилии, они у всех на слуху. Это никакая не тайна. Но уже это свидетельствует о том, что Евросоюз на самом деле не заинтересован в проведении переговоров», — сказал замминистра.

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